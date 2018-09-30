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Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов

Мигранты в Греции
19:53 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Лагеря для мигрантов, расположенные на греческих островах, переполнены, поэтому большую часть беженцев отправят на материк.

Правительство Греции намерено переправить из восточных Эгейских островов около 6 тысяч беженцев, чтобы разгрузить переполненные лагеря для мигрантов. Об этом заявил министр миграционной политики страны Димитрис Вицас в разговоре с журналистами, сообщает DW.

"Только в течение последних нескольких недель с островов на материковую часть Греции переправили около тысячи мигрантов. Однако из-за роста количества вновь прибывших мигрантов ситуация в лагерях для беженцев на Эгейских островах значительно ухудшилась", - рассказал греческий министр.

По его словам, ситуация в местах временного пребывания беженцев на островах приближается к критической черте. К примеру, только на острове Лесбос находится около 10 тысяч мигрантов и искателей убежища. В главном тамошнем лагере, рассчитанном на максимум 3100 человек, сейчас живет не меньше 8 тысяч соискателей убежища. Так же критической является ситуация и на острове Самос, где в небольшом лагере на 650 человек собралось около 4 тысяч соискателей убежища. Ранее гуманитарные организации уже предостерегали от угрозы социального взрыва на этих островах из-за ситуации с беженцами.

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Новости мира, Греция, Евросоюз, Лагеря, Мигранты, Острова.
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