Британия обещает искоренить разведсеть РФ

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал покончить с сетью российских разведчиков. Об этом британский политик заявил, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, со ссылкой на Reuters передает УНН. В частности, по его словам, Великобритания "собирается закрыть сеть в ГРУ".

"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не хотите играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - резюмировал Д. Хант. Ранее глава МИД Великобритании заявил, что "Россия стоит на вершине нашего списка вызовов".