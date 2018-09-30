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Британия обещает искоренить разведсеть РФ

Джереми Хант
20:34 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания покончит с разведывательной сетью, якобы созданной ГРУ.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал покончить с сетью российских разведчиков. Об этом британский политик заявил, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, со ссылкой на Reuters передает УНН. В частности, по его словам, Великобритания "собирается закрыть сеть в ГРУ".

"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не хотите играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - резюмировал Д. Хант. Ранее глава МИД Великобритании заявил, что "Россия стоит на вершине нашего списка вызовов".

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Новости мира, Великобритания, Гру, Джереми Хант, МИД, Разведка.
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