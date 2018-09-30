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Македонский референдум не состоялся

Референдум в Македонии
21:14 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Македонцы проигнорировали референдум, на котором решался вопрос о переименовании страны, явка составила около 35% при необходимом минимуме в 50%.

Референдум в Македонии по поводу переименования страны, проходивший в воскресенье, уже можно назвать провалившимся, из-за недостаточной явки граждан. Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Македонии.

"За 30 минут до окончания работы пунктов голосования явка граждан на референдум составляет 34,09%. Эта цифра базируется на 84,83% обработанной информации со всех участков", - говорится в сообщении. Следовательно, можно говорить уже о провале референдума, ведь для признания его действительным, нужна была явка хотя бы 50% граждан страны.

Как сообщалось, на этом референдуме македонцы должны были ответить на следующий вопрос:"поддерживаете ли Вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонии и Греческой Республикой?". Имеется в виду соглашение, подписанное между Скопье и Афинами 17 июня о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

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Новости мира, Голосование, Европа, Македония, Референдум, Явка.
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