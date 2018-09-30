Ураган "Ксенофон" в Греции: пропало 3 человека

Три человека числятся без вести пропавшими после урагана "Ксенофон", обрушившегося на Грецию в субботу, сообщил в социальных сетях губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.

"Чрезвычайное положение объявлено в муниципалитетах Лакрос, Мандуди, Лимни, и Агиа Анна. На острове Эвбея пропали три человека", - написал он на странице в Facebook.

По данным греческих СМИ, из-за урагана и проливных дождей машины с людьми уносило потоками воды. Так, в 30 километрах от Афин нашли автомобиль, из которого исчезли водитель и пассажир. Еще одну машину унесло водой на дороге Прокопи-Мандуди, в ней также находились два человека, но пассажира нашли живым, а местоположение водителя не известно.

Ураган "Ксенофон" обрушился на Грецию накануне в субботу. По данным местной метеослужбы, в городе Теологос в ночь на воскресенье выпало 464 миллиметра осадков, а на Эбвее - 233 миллиметра. Сообщалось, что следом за ураганом в Грецию придет средиземноморский циклон "Зорбас", который будет сопровождаться сильным дождем и ветром.