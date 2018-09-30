Brexit: Великобритания призывает ЕС сформулировать свое предложение

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс призвал лидеров ЕС сформулировать свое предложение по Brexit, если им не нравится план будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, разработанный правительством премьера Терезы Мэй. Об этом он заявил, выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии, со ссылкой на ТАСС передает УНН.

"Если им не нравится наше предложение, пусть они сформулируют свое", - сказал Фокс, повторив тезис о том, что Великобритания после "развода" с ЕС 29 марта 2019 оставит общий рынок и таможенный союз ЕС.

Он подчеркнул, что выход из состава Евросоюза позволит британскому бизнесу активнее сотрудничать со странами по всему миру.

"Европа продолжит оставаться важным рынком для наших товаров и услуг, но давайте скажем открыто людям нашей страны: кроме Европы есть целый мир, после Brexit будет новый этап", - сказал Фокс.