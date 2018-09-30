Brexit: Великобритания призывает ЕС сформулировать свое предложение
Новости мира: В Британии призвали ЕС сделать свое предложение по Brexit.
Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс призвал лидеров ЕС сформулировать свое предложение по Brexit, если им не нравится план будущих отношений между Лондоном и Брюсселем, разработанный правительством премьера Терезы Мэй. Об этом он заявил, выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии, со ссылкой на ТАСС передает УНН.
"Если им не нравится наше предложение, пусть они сформулируют свое", - сказал Фокс, повторив тезис о том, что Великобритания после "развода" с ЕС 29 марта 2019 оставит общий рынок и таможенный союз ЕС.
Он подчеркнул, что выход из состава Евросоюза позволит британскому бизнесу активнее сотрудничать со странами по всему миру.
"Европа продолжит оставаться важным рынком для наших товаров и услуг, но давайте скажем открыто людям нашей страны: кроме Европы есть целый мир, после Brexit будет новый этап", - сказал Фокс.