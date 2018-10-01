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В понедельник в Страссбуге откроется пленарная сессия Европарламента

Европарламент
04:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Страсбурге откроется очередная пленарная сессия Европарламента.

Пленарная сессия Европейского парламента, которая пройдет 1-4 октября, откроется в понедельник в Страсбурге.

Среди важнейших вопросов повестки представитель пресс-службы ЕП Нил Корлетт, знакомя журналистов с программой сессии, выделил дебаты о правовом государстве в Румынии в связи с последними реформами в области правосудия в этой стране.

"Речь о юридических реформах и их влиянии на разделение властей. Вы знаете, что в течение лета в Румынии были манифестации протеста. Мы внимательно отслеживаем ситуацию на местах", - сказал европейский чиновник.

Он отметил, что дискуссия пройдет в среду с участием румынского премьер-министра Виорики Дэнчилэ. Голосование по соответствующей резолюции запланировано на ноябрь.

В тот же день депутаты Европарламента обсудят будущее Европейского союза с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Он будет десятым из руководителей стран ЕС, которые участвовали в подобных дебатах. Такие дискуссии проходят без принятия резолюций.

Во вторник состоятся дебаты о приоритетах саммита ЕС 18 октября в Брюсселе. Как ожидается, основное внимание будет уделено Brexit, миграции и внутренней безопасности ЕС.

К числу главных вопросов этой сессии в Европарламенте также относят законодательство по сокращению выделения CO2 новыми автомобилями и увеличению на рынке числа автомашин с нулевой или низкой эмиссией CO2. Обсуждение состоится во вторник, а на среду назначено принятие резолюции.

Еще один вопрос, которому в Европарламенте уделяют повышенное внимание, - это обновление правил, касающихся аудиовизуальных СМИ. Речь идет о дополнительной защите детей от нежелательного контента (побуждения к насилию, ненависти, терроризму), о более строгих требованиях к рекламе в программах для детей и об обеспечении в каталогах онлайн-платформ 30% европейских программ. Голосование по этому вопросу пройдет во вторник.

На среду запланировано обсуждение, а на четверг - голосование по вопросу о борьбе против организованной преступности с помощью ускоренной процедуры замораживания и конфискации активов криминального происхождения.

В международном разделе повестки числятся выступление перед депутатами президента Черногории Мило Джукановича, голосование за аннулирование 70 млн евро помощи по вступлению в ЕС Турции из-за несоблюдения требований по улучшению состояния правового государства, обсуждение решения администрации США о прекращении американского финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, принятие резолюции о роли ЕС в урегулировании конфликта в Йемене.

Европейский парламент рассмотрит в ходе пленарной сессии еще ряд вопросов экономического, социального и юридического характера.

В четверг состоятся дебаты и будут приняты резолюции о положении демократии и прав человека в мире. На этот раз речь пойдет об ухудшении состояния свободы СМИ в Белоруссии, в частности, о положении новостного интернет-портала "Хартия'97", о ситуации правозащитника из ОАЭ Ахмеда Мансура и о массовых арестах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе уйгуров и казахов.

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Новости мира, Европарламент, Нил Корлетт, Пленарная сессия, Страсбург.
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