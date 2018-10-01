Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование

По данным ЦИК Македонии, после обработки 80 процентов бюллетеней, 91,2 % участников поддержали идею переименования страны, 5,86% высказались против.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Он назвал "успешным" прошедший ранее в тот же день референдум о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и переименовании страны в Республику Северная Македония.

На участки для голосования пришли около 35 процентов из 1,8 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. По данным ЦИК страны, после обработки 80 процентов бюллетеней, 91,2 % участников поддержали идею переименования, 5,86% высказались против.

Однако для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Вне зависимости от результатов голосования, его итоги носят лишь рекомендательный характер. Для принятия решения о переименовании страны необходимы голоса двух третей депутатов парламента.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) назвал результаты завершившегося в Македонии референдума "существенной поддержкой Преспанского соглашения" с Грецией.

В своем микроблоге в Twitter Хан призвал "всех политических лидеров уважать решение" проголосовавших и "продвигать его с максимально возможной ответственностью" "в интересах страны".

В свою очередь, МИД Греции охарактеризовал результаты голосования как "противоречивые". При этом Греция уважает решение проголосовавших, говорится в заявлении ведомства, которое призвало стороны к "здравомыслию", чтобы "сохранить динамику соглашения".