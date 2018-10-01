Правопопулистская партия стала второй по популярности в Германии

Правопопулистская антиэмигрантская партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (AfD) в общегерманском рейтинге популярности обошла Социал-демократическую партию Германии и вышла на второе место. Об этом говорят данные последнего опроса, проведенного 29 сентября социологами Emnid, информирует УНН.

Лидирует правящий блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, за него готовы проголосовать 30% участников опроса. Однако его рейтинг неуклонно снижается: в апреле за него готовы были отдать голоса 34% избирателей, в начале сентября их доля снизилась до 30%.

Социал-демократов готовы поддержать 16%. Еще неделю назад у СДПГ было больше сторонников (17%), а в начале года около 20% немцев заявляли о желании видеть их в бундестаге.

"Альтернатива для Германии" обошла социалистов с минимальным преимуществом — она набрала 17% сторонников, однако динамика рейтинга этой партии позволяет ожидать дальнейшего роста. В 2013 году (год создания партии) ее поддерживали только 6% немцев, порог в 10% партия преодолела в начале 2016 года. В 2017 году ее показатель снова опустился ниже этого уровня. Однако в июне 2018 года за AfD готовы были проголосовать уже 15% избирателей Германии.

Как сообщалось ранее, в первой половине сентября, AfD стала самой популярной на востоке Германии, в ее поддержку там высказались 25% участников опроса, а за блок Ангелы Меркель в восточных землях были готовы проголосовать 24% избирателей.

Напомним, в феврале 2018 года аннексированный Россией Крым с официальным визитом посещала делегация немецких парламентариев правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трёх региональных парламентов ФРГ. Член фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге Гансйорг Мюллер а также один из трех заместителей федерального председателя партии Георг Пацдерски критиковали эту поездку.

В начале создания AfD немецкие СМИ часто называли её "партия анти-евро" или "евроскептическая партия". Консерваторы и критики с центристского политического спектра Германии называют идеологию AfD "популистской", а критики слева, наоборот, — считают её консервативной. Впоследствии руководство партии в лице Бернда Луке обвинили в "авторитарном стиле правления", много активных членов времени создания партии начали массово выходить из её рядов, закидывая руководству приверженность правом популизму. Во внешней политике руководители партии считают образец Отто фон Бисмарка. После начала революции Достоинства в Украине осенью 2013 года и особенно после начала агрессии России против Украины весной 2014, руководители партии были неоднократно отмечены в откровенно пророссийских и антиукраинских высказываниях.

Как отмечает DW, AfD — единственная партия в Германии, поддержавшая Brexit и избрание президента Дональда Трампа.

На парламентских выборах 2017 года AfD впервые прошла в бундестаг, набрав почти 13% и получив 94 депутатских мандата.