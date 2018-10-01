Маас почтил память жертв нацистов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас почтил в воскресенье память жителей городка Марцаботто на севере Италии, сотни жителей которого погибли от рук нацистов 74 года назад.

Об этом сообщает DW.

"Это варварское преступление принесло неизмеримые страдания", - заявил Маас во время своего визита в Марцаботто.

Немецкий министр и его итальянский коллега Энцо Моаверо-Миланези возложили венок у памятной доски с именами 771 погибшего, среди которых - 315 женщин и 189 детей в возрасте до 12 лет.

Напомним, с 29 сентября по 5 октября 1944 года немецкие нацисты расстреляли во время карательной операции в Марцаботто близ Болоньи сотни местных жителей. Акция проводилась как месть за нападение местных партизан.