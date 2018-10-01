Британские войска останутся в Германии после Brexit

Лондон намерен оставить в Германии небольшой военный контингент после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Как передает НВ со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме.

Отмечается, что речь идет о примерно 185 военных и 60 гражданских сотрудниках Минобороны. При этом после Brexit ведомство намерено значительно сократить число размещенных в Европе британских солдат. Это будет сделано по завершению переходного периода в 2020 году.

Также министр особо выделил необходимость запуска в армии масштабной образовательной программы для защиты от кибератак. По словам Уильямсона, подобная программа станет "первой в своем роде в стране НАТО". В будущем на обучение не менее 2 тысяч человек планируется выделять около 1 млн фунтов стерлингов в год.