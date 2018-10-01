Меркель хочет создать Совет безопасности ЕС
Новости мира: По Мнению Ангелы Меркель, создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе будет содействовать внешней политике ЕС.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе. Цель подобного шага - укрепление дееспособности и формирование нового порядка в вопросах внешней политики, заявила канцлер в воскресенье в баварском Оттобойрене, передает DW.
Внешняя политика, которая постоянно основана на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем, отметила А. Меркель. В частности, канцлер указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России. Ранее за прекращение принципа единой позиции при вынесении решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Идея создания Совета безопасности ЕС была впервые высказана в рамках германо-французских межправительственных консультаций в июне 2018 года. Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран - членов ЕС одновременно. Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС - например, Германии или Франции (при этом остальные государства будут принимать участие по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.