В Каталонии проходят массовые акции протеста

В Каталонии в годовщину референдума о независимости протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона с требованиями провести новое голосование по статусу региона, сообщает агентство Associated Press.

В городе Жирона сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу, полиция пытается сдерживать протестующих. Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию. Проходящие в понедельник акции протеста организованы Комитетом обороны республики - местной группой активистов, созданной в октябре 2017 года во время референдума о независимости.

Акции протеста в Каталонии начались на прошлой неделе. В субботу, 29 сентября, в Барселоне шестеро протестующих были задержаны в ходе столкновения с полицейскими. Десять человек получили ранения. 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. Ряд организаторов референдума, на котором большинство каталонцев высказались за отделение от Испании, были осуждены по обвинению в сепаратизме. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден уехать из страны.