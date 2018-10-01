Переименование Македонии: Референдум признали несостоявшимся

Референдум о переименовании Республики Македония, который прошел 30 сентября, признан несостоявшимся. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Согласно утвержденным результатам голосования на референдуме 2018 года, решение не принято, так как не голосовала половина от общего количества избирателей, указанных в избирательных списках", - отметил он.

Глава ГИК сообщил, что данные по результатам голосования на референдуме будут опубликованы в "Служебном вестнике" в течение 15 дней со дня его проведения. Они также будут направлены в парламент Республики Македония и одновременно опубликованы на сайте избирательной комиссии.

По данным ГИК, итоговая явка составила 36,91%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего количества проголосовавших, против - 5,65%.

На референдуме 30 сентября гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Голосование проходило на более чем 3 тыс. Избирательных участках в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

Как сообщалось ранее, в Македонии проходит референдум по соглашению с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония и открытию стране пути к вступлению в ЕС и НАТО.