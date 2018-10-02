Макрон не пустил в отставку главу МВД Франции

Жерар Колон, возглавляющий МВД Франции, сообщил газете Le Figaro, что поданное им в понедельник вечером прошение об отставке было отклонено президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует УНН.

Впервые министр заявил о своем намерении покинуть высокий государственный пост 18 сентября. Он мотивировал это желанием принять участие в выборах мэра Лиона, которые пройдут в 2020 году. Однако хорошо известно, что Колон в последние месяцы подвергался ожесточенной критике как со стороны правой, так и левой оппозиции, считавшей его деятельность по борьбе с уголовной преступностью и терроризмом неэффективной.

"Теперь совершенно очевидно, что президент Макрон, отклонив прошение об отставке, решительным образом продемонстрировал свое доверие, - отмечает Le Figaro. - Судя по всему, речь идет о том, чтобы пресечь таким образом попытки дестабилизации, мишенью которых Колон оставался и после его заявления о намерении подать в отставку",

Сам министр заявил Le Figaro, что его решение уйти в отставку "было обосновано не личными мотивами, а тем фактом, что образ возглавляемого им ведомства мог пострадать от продолжавшихся политических нападок в его адрес".

Как ранее информировал УНН, в июле газета Le Monde получила в свое распоряжение видеозапись, на которой видно, как сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии "Вперед, республика!" Венсан Краз избивают двух мужчин в Латинском квартале Парижа во время первомайской демонстрации. После этого, по информации Le Monde, Беналля был отстранен от должности на две недели. Потом, когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения. Позже Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей власти. Он также обвинен в незаконном присвоении материалов расследования.

Краз был уволен из аппарата "Вперед, республика!" ещё в мае. Против него было выдвинуто похожие обвинения. Кроме того, французская юстиция выдвинула обвинения трем полицейским, которые передали Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые сейчас находятся под судебным контролем.