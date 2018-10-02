Тысячи полицейских вышли на акцию протеста в Варшаве
Новости мира: В Варшаве проходит крупнейшая в истории акция протеста полицейских.
Тысячи полицейских, пограничников, тюремных надзирателей принимают участие в крупной акции протеста в Варшаве.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.
По словам организаторов, нынешняя акция – самая крупная в истории протестов работников в форме. Под окна канцелярии президента и премьера протестующих привели требования немедленного повышения зарплат и условий труда.
Как отмечается, демонстрация стала кульминацией в серии протестов, которые в июле начались в полиции. До полицейских впоследствии присоединились пожарные, пограничники, тюремные надзиратели и инспекторы дорожной службы.
Ktoś na tt pisał, że nie ma tłumów? ;) @zachodni @PolicjantPL #manifestacja #Warszawa pic.twitter.com/h7oyjM64LV
— Patryk Drabek (@PatrykDrabek) 2 октября 2018 г.
Кроме повышения заработных плат, их ежегодной индексации, участники акции добиваются улучшение пенсионного обеспечения и повышение выплат за сверхурочно отработанное время. Также правоохранители требуют найма дополнительных кадров, чтобы им не приходилось работать сверхурочно.
Как отмечается, в акции принимают участие тысячи сотрудников правоохранительных служб Польши, которые приехали из разных регионов страны.