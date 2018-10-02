Тысячи полицейских вышли на акцию протеста в Варшаве

Тысячи полицейских, пограничников, тюремных надзирателей принимают участие в крупной акции протеста в Варшаве.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

По словам организаторов, нынешняя акция – самая крупная в истории протестов работников в форме. Под окна канцелярии президента и премьера протестующих привели требования немедленного повышения зарплат и условий труда.

Как отмечается, демонстрация стала кульминацией в серии протестов, которые в июле начались в полиции. До полицейских впоследствии присоединились пожарные, пограничники, тюремные надзиратели и инспекторы дорожной службы.

Кроме повышения заработных плат, их ежегодной индексации, участники акции добиваются улучшение пенсионного обеспечения и повышение выплат за сверхурочно отработанное время. Также правоохранители требуют найма дополнительных кадров, чтобы им не приходилось работать сверхурочно.

Как отмечается, в акции принимают участие тысячи сотрудников правоохранительных служб Польши, которые приехали из разных регионов страны.