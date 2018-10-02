Brexit без сделки: Франция готовится к худшему

Французский министр по вопросам бюджета Жеральд Дарманен заявил, что Франция рассматривает наихудший возможный сценарий, готовясь к неурегулированному выходу Британии из ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы должны готовиться к худшему, то есть к тому, что в марте правовых отношений с Великобританией не будет существовать", - заявил Дарманен на радио France Bleu Nord.

По его словам, Франция примет на службу 700 дополнительных сотрудников таможенного и пограничного ведомств.

Министр отметил, что половину новых работников таможни примут до конца этого года, накануне предусмотренной даты выхода Великобритании из ЕС - 29 марта 2019 года.

Он также сообщил о планах установить новые сканеры для сканирования грузовых поездов, которые приходят через тоннель, связывающий Англию и Францию под Ла-Маншем.

Дарманен прибавил, что хотя северный порт Дюнкерка регулярно принимает товары из-за пределов ЕС, необходимо будет привлечь новые человеческие ресурсы в Кале, где в основном проходит торговля с Британией.

Менее шести месяцев остается до момента, когда Великобритания выйдет из ЕС, но до сих пор нет соглашения об условиях Brexit и четкого понимания будущих торговых отношений.