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Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина

Нефть
15:00 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший кокаин на 52 млн евро.

Французские таможенники остановили неподалеку от Тулузы зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев перевозили кокаин.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французское издание La Depeche.

Грузовик, следовавший на север Европы, якобы перевозил рыбу. Однако у таможенников вызвало сомнения нервное поведение водителя и его пассажира, поэтому они решили отправить транспортное средство на более тщательную проверку.

Внутри грузовика таможенники обнаружили 650 килограммов кокаина. Учитывая, что грамм этого наркотика дилеры продают за 80 евро, стоимость находки составляет 52 миллиона евро.

Водителей грузовика задержали. Ожидается, что их вскоре поместят под арест в Тулузе.

Последний раз крупную партию кокаина во Франции изымали в сентябре прошлого года – тогда в порту Гавра изъяли 752 килограмма наркотика.

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Новости мира, Кокаин, Тулуза, Украинский грузовик, Франция.
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