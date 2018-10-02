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В Балтийском море горит паром: на борту 335 людей

На пассажирском пароме произошел взрыв
16:40 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В Балтийском море на пассажирском пароме под флагом Литвы начался пожар.

В Балтийском море в российской исключительной экономической зоне произошел взрыв на пассажирском пароме Regina Seaways, зарегистрированном в Литве.

Об этом сообщает  Европейская правда со ссылкой портал Delfi.

Литовские ВМС получили информацию о взрыве на пароме, на борту которого находились 335 человек, около 13.40.

На место происшествия немедленно отправили военный вертолет и два спасательных корабля.

Как отмечается, инцидент произошел в международных водах, в исключительной экономической зоне РФ, за которую отвечают спасатели Калининградской области.

Литовские власти не располагают данными о пострадавших в результате взрыва.

В то же время российские СМИ сообщают, что эвакуация пассажиров с парома уже завершена.

"Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу", - сказал представитель Росморречфлота.

Российские СМИ также сообщают, что взрыв произошел в моторном отделении и сопровождался пожаром.

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Новости мира, Балтийское море, ВМС Литвы, Паром, Пожар.
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