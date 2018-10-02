Сравнил ЕС с СССР: В Европарламенте оскорблены заявлением главы британского МИД

Депутаты Европейского парламента призвали министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта принести публичные извинения за сравнение Евросоюза с СССР.

"Господин Хант, я считаю, что вы должны извиниться", - заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) во вторник, 2 октября, в Страсбурге.

"Он нанес оскорбление не нам, а миллионам обычных граждан", - считает уполномоченный Европарламента по "Брекзиту" и лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE) Ги Верхофстадт.

Один из лидеров "зеленых" в Европарламенте Филипп Ламбер напомнил британскому министру, что в 1973 году Лондон никто не вынуждал вступать в Европейское сообщество.

"Соединенное Королевство приняло свободное решение о присоединении к ЕС", - заявил он.

Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дистанцировалась от заявления члена своего кабинета о параллелях между ЕС и СССР.

"Эти два образования нельзя сравнивать", - заявила она в эфире BBC.

Как сообщалось ранее, выступая 30 сентября на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, Хант заявил, что Брюссель должен извлечь уроки из истории Советского Союза.

"Если вы превратите ЕС в тюрьму, то желание выйти оттуда будет не исчезать, а возрастать", - указал он.