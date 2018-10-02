Brexit: Джонсон призвал отказаться от плана Мэй

Великобритании следует "бросить" план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором указываются условия выхода страны из ЕС, заявил бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая на съезде Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме.

"Настало время бросить "Чекерс"", - сказал Б.Джонсон.

Заявление Б.Джонсона зал встретил продолжительными аплодисментами.

"Не верьте им, когда они говорят, что нет другого плана или альтернативы", - добавил бывший министр.

Также Б.Джонсон высказался против идеи о том, что план "Чекерс" можно одобрить сейчас в существующем виде, а затем изменить. "Не верьте, что мы сейчас можем ошибиться с ним (планом по Brexit - Ред.) сейчас, а затем исправить его... Это просто фантазия", - сказал он.

Также в ходе выступления Б.Джонсон отверг идею проведения повторного референдума по Brexit, за которую активно выступает Лейбористская партия. В то же время он отметил, что такие призывы на фоне недостатков плана "Чекерс" будут только нарастать.

"Идея второго голосования постыдна, но очевидная демократическая хрупкость "Чекерс" будет только усиливать такие призывы", - сказал экс-министр.

Б.Джонсон отметил, что план "Чекерс" значительно ограничивает Великобританию в заключении соглашений о свободной торговле с другими странами.

"Вот почему такая ошибка - выходить (из ЕС - ИФ) на условиях "Чекерс", будучи захваченными Брюсселем. Нам не только не позволят предлагать собственные схемы пошлин. Мы не сможем создавать собственные законы... Это политически унизительно для экономики в 2 трлн фунтов", - сказал он.

В своей речи Б.Джонсон вспомнил о том, что стал первым за 52 года министром иностранных дел Великобритании, который посетил Перу.

"И я подумал, почему потребовалось 52 года для министра иностранных дел Великобритании, чтобы посетить это прекрасное место...Почему прошло 25 лет с тех пор, как мои предшественники были в Аргентине и Чили? Потому что все наша глобальная стратегия была сосредоточена на ЕС", - сказал Б.Джонсон.

По его словам, такая сфокусированность на ЕС сейчас имеет меньше смысла, так как происходит глобализация экономики. "Конечно, ЕС всегда был и будет невероятно важным. Но остальной мир также пропорционально набирает силы", - сказал он.

Также в ходе выступления Б.Джонсон говорил о социально-экономических проблемах Великобритании, в частности о вопросе жилья и налогов.

Б.Джонсон летом покинул пост министра иностранных дел Великобритании из-за несогласия с позицией премьер-министра страны по условиям выхода Великобритании из ЕС. В последнее время СМИ нередко указывают на то, что Б.Джонсон в будущем может побороться за пост премьер-министра Великобритании.

После ухода с поста министра Б.Джонсон неоднократно критиковал план "Чекерс", который предлагает Т.Мэй для согласования с ЕС. Сам он призывает правительство рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле по канадской модели.

Под канадской моделью подразумеваются договоренности наподобие соглашения между ЕС и Канадой о всеобъемлющей зоне торговли. Оно было подписано осенью 2016 года, однако пока не вступило в силу. Положения торгового соглашения предполагают, что между ЕС и Канадой будет устранены 98% тарифов.