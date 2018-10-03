Норвегия обеспокоена усилением России в Арктике

Наращивание Россией военных сил в Арктике угрожает региональной безопасности и стабильности. Такое мнение в интервью Reuters высказала министр иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Соерейде.

"Нет причин считать, что потенциальные схватки могут начаться в Арктике, но они могут легко переместиться сюда, если начнутся. Это, конечно, через переформатирование Россией своей военной мощи, особенно на Кольском полуострове", - сказала И. Соерейде.

Reuters добавляет, что Норвегия в последнее время тоже существенно усилила оборону своих северных регионов, граничащих с Россией. "Норвегия заказала 52 истребителя F-35 Lockheed Martin, развивает инфраструктуру для их обслуживания и приобрела четыре новые подводные лодки немецкой компании ThyssenKrupp. Кроме этого, на военной базе в регионе Финмарк, что граничит с Россией, усиливается механизированный батальон", - говорится в материале. Норвегия также будет играть важную роль в нынешних учениях НАТО Trident Juncture, которые станут крупнейшими для Альянса с 2002 года.