Тереза Мэй "станцевала" перед консерваторами Британии (Видео)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "станцевала" на конференции Консервативной партии. Видеоролик с танцем премьера разместила газета The Guardian. Так, Тереза Мэй вышла на сцену под звуки известного хита группы ABBA Dancing Queen, качая бедрами и размахивая руками. Стоит отметить, что "танцующей королевой" премьера Британии назвали СМИ после ее поездки в Кению 30 августа. Во время посещения лагеря ООН в Найроби Мэй попыталась подражать скаутам, которые встречали ее танцем. Скованные движения премьера вызвали волну насмешек над ней в СМИ.