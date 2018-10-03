Британия готова выйти из ЕС без соглашения

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что ее страна не боится выхода из ЕС без соглашения о сотрудничестве.

Об этом она заявила на конференции Консервативной партии, сообщает Sky News.

"Никто не хочет хорошей сделки больше меня, однако это не означает сделку любой ценой. Британия не боится выхода из ЕС без соглашения", - сказала Мэй.

Она признала, что отсутствие соглашения приведет к введению "тарифов и дорогостоящих проверок на границах", выразив надежду на устойчивость британцев.

"Некоторые хотят, чтобы я исключила ситуацию, по которой Британия выйдет из ЕС без соглашения. Но если бы я это сделала, то ослабила бы нашу позицию в переговорах" - заявила Мэй.

Британия должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем относительно условий выхода все еще продолжаются.