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Меркель в День единства ФРГ и ГДР: Германское единение не закончено

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Ангела Меркель
16:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Канцлер Ангела Меркель убеждена, что процесс объединения Германии до сих пор не завершен.

ФРГ в среду празднует день немецкого единства и объединения с ГДР, однако процесс объединения очень сложный и трудоемкий, и до сих пор не завершен, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Через 28 лет мы знаем, что то, что мы называем немецким единством, - это процесс, долгий путь, который требует, чтобы мы прислушивались друг к другу и непрерывно шли друг другу навстречу. Германское единение не закончено, оно ставит перед нами вызовы и через 28 лет", - говорится в тексте праздничного выступления А.Меркель, которое распространила пресс-служба правительства.

По словам канцлера, она до сих пор помнит свои чувства в день объединения и никогда их не забудет.

В Берлине в среду перекрыт и оцеплен весь центр города.

Вокруг здания парламента и Бранденбургских ворот проходят традиционные народные гуляния, а вокруг оцепления проходит несколько альтернативных мероприятий. Например, корреспондент заметила немногочисленную группу людей с флагами Восточной Пруссии и СССР, причем цели этих собравшихся были неясны.

В праздничной зоне установлены большие шатры, в которых представлены федеральные земли, регионы, правительственные учреждения ФРГ. Также в районе гуляний - множество палаток с едой и напитками. Мероприятия в центре города продлятся до полуночи.

Представители четырех стран-союзников во Второй мировой войне (Россия, США, Франция и Великобритания) 31 августа 1990 года подписали Договор об объединении ГДР и ФРГ. Предпосылкой к этому стал подписанный в Москве в тот же день "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" - так называемый договор "два плюс четыре".

Согласно договору, страны, до этого управлявшие Германией, прекращали действие своих прав и ответственности в отношении ГДР и ФРГ. Договор об объединении ГДР и ФРГ сделал 3 октября официальным праздничным днем.

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Новости мира, Ангела Меркель, ГДР, ФРГ.
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