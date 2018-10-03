Еврокомиссия направила в Суд Евросоюза жалобу против Польши

Европейская комиссия направила сегодня жалобу на Польшу за Закон о Верховном суде в Суд Европейского Союза в Люксембурге. Об этом сообщает УНН со ссылок на "Польское радио".

О том, что такой иск будет направлен, Еврокомиссия сообщила в минувший понедельник. На ее взгляд, положения закона, которые отправляют часть судей на пенсию, угрожают независимости судебной системы в Польше.

С жалобой Еврокомиссия составила также ходатайство о ускореннии рассмотрения дела и о так называемых крайних мерах. Она хочет, чтобы Суд ЕС велел временно приостановить выполнение положений Закона о Верховном суде до завершения рассмотрения жалобы и объявления окончательного приговора.

Вице-президент Суда ЕС решит, поддержать обращение Еврокомиссии. Его решение можно надеяться получить в течение недели, как это было с иском по делу вырубки в Беловежской пуще. Если вице-президент Суда ЕС поддержит аргументы Комиссии и согласится применить временные меры, то сможет тоже пригрозить финансовыми штрафами за невыполнение постановления. В случае Беловежской пущи речь шла о менее 100 тыс. евро ежедневно и это было беспрецедентное решение.

Затем будет организован процесс по делу временных мер, во время которого Польша сможет представить свои интересы и подвергнуть сомнению целесообразность ходатайства, а Еврокомиссия представить собственные аргументы.

Далее будет решение по делу временных мер, обжаловать которое будет невозможно. Приговор по этому делу не предусматривает окончательного решения по жалобе Еврокомиссии о нарушении евросоюзного законодательства Польшей.

Польское правительство настаивает, что реформа судопроизводства необходима, а закон о Верховном суде не затрагивает независимости судей. Оно также указало на недостаточную компетенцию Евросоюза для решения этой проблемы.