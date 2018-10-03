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Лукашенко приказал отменить запрет на ночную продажу алкоголя

Александр Лукашенко
19:46 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Александр Лукашенко приказал в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23:00 до 07:00. Об этом со ссылкой на сообщение Администрации Президента Беларуси сообщает БЕЛТА, передает УНН.

Соответствующие ограничения были введены в порядке эксперимента с 1 октября в Минске и местами на районном уровне.

Президент, ознакомившись с предоставленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения", - заявили в Администрации.

Данное решение главы государства продиктовано тем, что подобного рода запреты не помогут в борьбе с пьянством. Соответствующие запреты не дают ожидаемого положительного результата. В то же время они оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции, считают в Администрации Президента Беларуси.

Отмечается, что опыт Беларуси свидетельствует о неэффективности и даже вредности таких запретов.

"Порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран", - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что бороться с пьянством нужно комплексно. Куда важнее делать ставку на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни, считают в АП Беларуси.

Отметим, что в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков себя так и не оправдала.

Так, в апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли.

Однако нелегальный бизнес умело обходит такие запреты, а легальные игроки рынка страдают от них.

Магазины повсеместно нарушают запрет, никаких санкций такое нарушения не предусматривает. Также подобные ограничения провоцируют появления точек нелегальной торговли и торговли контрафактным алкоголем.

Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был оспорен и отменен судами.

Добавим, что представители местной власти, в свою очередь, также признали невозможность эффективно "запрещать ночную торговлю алкоголем".

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Новости мира, Александр Лукашенко, Алкоголь, Запрет на продажу алкоголя, Продажа алкоголя.
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