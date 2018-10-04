НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий РФ

НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России, которая наращивает военное присутствие в Черноморском регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения заседания Комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы обеспокоены наращиванием российского военного присутствия в Черноморском регионе. Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии", - сказал Столтенберг.

Он также призвал Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои силы из этих регионов Грузии.

"Мы работаем вместе теснее, чем когда-либо прежде: готовим пограничников, усиливаем сотрудничество военно-морских сил Грузии и НАТО и Объединенного центра морских операций Грузии и Морского командования НАТО", - добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО подтвердили поддержку Грузии и позицию о том, что однажды страна приобретет членство в Альянсе.