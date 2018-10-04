Австрия поддерживает строительство "Северного Потока - 2"

Австрия поддерживает дальнейшую реализацию газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, хотя и считает важным сохранение интересов Украины как важного транзитного государства

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции с президентом РФ в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Укринформа.

"В ЕС есть свои интересы. И сейчас Европейский Союз с полной ответственностью подходит к этому вопросу. Я бы хотел заверить, что европейские государства, которые задействованы в этом проекте, они поддерживают этот проект и положительно его видят. Они вместе поддерживают его. Хотя, конечно есть правовые вопросы, которые нужно прояснить. Но для нас очень важно, чтобы интересы Украины как важного транзитного государства были продлены", - заявил Курц, комментируя вопрос, есть ли риск выхода европейских участников "Северного потока-2" из-а угрозы санкций со стороны США.

По его словам, есть сильный интерес Европы в стабильных поставках газа и обеспечения энергетической безопасности. И в этом плане важную роль, считает Курц, играют газопроводы.

"И мы как Республика Австрия поддерживаем "Северный поток", хотя есть некоторые вопросы, которые надо прояснить. И есть вопрос Украины, который надо прояснить", - добавил он.

Федеральный канцлер в целом назвал хорошым полувековым сотрудничеством в сфере энергетики между Россией и Австрией, между "Газпромом" и компания OMV. По словам Курца, это сотрудничество лишь наращивается. "И это дает энергетическую безопасность не только для Австрии, но и для Европы", - считает он.