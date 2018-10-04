Хант обвинил Россию в кибератаках и пообещал "сомкнуть сети над ГРУ"

Глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ в организации серии кибератак, которые затронули интересы людей по всему миру. Как утверждает Хант, слова которого приводит агентство Press Association, российская разведслужба стоит за нападениями на политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации, сообщает УНН.

"Эти (российские) кибератаки не служат каким-либо законным интересам национальной безопасности и вместо этого влияют на способность людей по всему миру жить повседневной жизнью, свободной от внешнего вмешательства, и даже на их возможность получать удовольствие от спорта, — сказал Хант. — Действия ГРУ безответственны и неизбирательны, там пытаются подорвать и вмешаться в выборный процесс в других странах, даже готовы наносить ущерб российским компаниям и российским гражданам".

Как утверждает министр, сотрудники российской разведки, вовлеченные в организацию хакерских атак, не принимают во внимание нормы международного права, желая "действовать безнаказанно и без каких-либо последствий для себя".

"Наш посыл ясен — вместе с нашими союзниками мы будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность", — заявил Хант, который ранее в ходе своего выступления на съезде Консервативной партии пообещал "сомкнуть сети над ГРУ".

Заявление Ханта основывается на выводах британского Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), который входит в состав одной из спецслужб — Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ). В нем полагают, что ГРУ "почти наверняка" стоит за взломом серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, а также за эпидемией компьютерного вируса BadRabbit, от которого в октябре 2017 года пострадали информационные системы предприятия "Киевский метрополитен", международного аэропорта "Одесса", а также ЦБ РФ. В британском центре также "с высокой степенью уверенности" говорят о причастности ГРУ к взлому баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в августе 2017 года. Помимо этого, российские спецслужбы обвиняются во взломе почтового сервера небольшого британского телеканала в 2015 году.