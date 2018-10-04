Фасады многих зданий в Берлине превратились в настоящие картины (Видео)

Фасады многих берлинских зданий в начале октября по традиции превратились в светящиеся в темноте картины. Иллюминацию в Берлине можно увидеть с 19.00 до 00.00 каждый вечер до 14 октября. Как и в прошлые годы, подсвечены такие памятники культуры и памятные здания, как Берлинский собор, некоторые корпуса университета Гумбольдта, Концертхаус на площади Жандарменмаркт, комплекс зданий на Потсламерплац – всего 36 объектов. Бранденбургские ворота, любимые художниками по свету, в этом году, впрочем, не стали местом приложения их талантов – вокруг них ведется интенсивная подготовка к празднованию Дня немецкого единства, и к сооружению просто не подступиться. По оценкам организаторов фестиваля, он ежегодно привлекает более 2 млн зрителей.