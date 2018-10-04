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Трюдо отреагировал на запрет госслужащим-женщинам носить паранджу

Джастин Трюдо
09:28 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что государство не должно указывать женщине, что она должна надевать.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал предложение ввести ограничение на использование религиозной одежды госслужащими. Об этом он заявил журналистам в Оттаве, пишет CBC News.

"Я убежден, что государству не стоит указывать женщине, что она может или не может надевать", - сказал Трюдо.

Таким образом он отреагировал на обещание новоизбранного премьер-министра провинции Квебек Франсуа Легольта вскоре после назначения на должность запретить всем госслужащим, которые имеют властные полномочия, носить "религиозные символы", такие как хиджаб или киппа.

Для этого правительству Квебека придется применить лазейку в Конституции страны, которая позволяет при определенных условиях не выполнять положения Хартии прав и свобод. "Этого не стоит делать необдуманно, поскольку до отказа от защиты фундаментальных прав и свобод следует подходить с большой внимательностью", - подчеркнул глава правительства Канады.

В Дании запретили носить паранджу

Если предложение Легольта будет воплощено, под увольнение попадет огромное количество госслужащих, поскольку действие этого закона будет распространяться на судей, прокуроров, полицейских и даже учителей. Напомним, что в Квебеке уже действует закон, который запрещает всем людям, которые получают государственные услуги, носить одежду, закрывающую лицо. Активисты, однако, пытаются отменить его как антиконституционный.

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Новости мира, Госслужащие, Джастин Трюдо, Женщины, Запрет, Киппа, Премьер-министр Канады, Хиджаб.
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