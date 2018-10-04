МИД Нидерландов вызвал "на ковер" российского посла
Новости мира: МИД Нидерландов с вызвал российского посла в связи с попыткой кибератаки против Организации по запрету химического оружия в Гааге.
Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиян.
Об этом сообщает Эхо Москвы.
"Он должен дать разъяснения по поводу планов России совершить кибератаку на Организацию по запрещению химоружия", - говорится в сообщении.
Голландская сторона заявляет, что еще в апреле четверо россиян пытались получить доступ к беспроводной сети организации, их атаку удалось предотвратить в тот же день. Россияне были высланы из Нидерландов.
Были названы их имена – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландские спецслужбы уверены, что это сотрудники ГРУ.
Посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон возложил на подозреваемых полноту ответственности за попытку повлиять на расследование в ОЗХО применения вещества "Новичок" в Солсбери.
Кроме того, по словам посла, группа проявляла интерес к расследованию сбитого на Донбассе малазийского "Боинга".