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МИД Нидерландов вызвал "на ковер" российского посла

МИД Нидерландов
15:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: МИД Нидерландов с вызвал российского посла в связи с попыткой кибератаки против Организации по запрету химического оружия в Гааге.

Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов после высылки четырех россиян.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

"Он должен дать разъяснения по поводу планов России совершить кибератаку на Организацию по запрещению химоружия", - говорится в сообщении.

Голландская сторона заявляет, что еще в апреле четверо россиян пытались получить доступ к беспроводной сети организации, их атаку удалось предотвратить в тот же день. Россияне были высланы из Нидерландов.

Были названы их имена – это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландские спецслужбы уверены, что это сотрудники ГРУ.

Посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон возложил на подозреваемых полноту ответственности за попытку повлиять на расследование в ОЗХО применения вещества "Новичок" в Солсбери.

Кроме того, по словам посла, группа проявляла интерес к расследованию сбитого на Донбассе малазийского "Боинга".

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Новости мира, Гру, МИД Нидерландов, ОЗХО, Россия.
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