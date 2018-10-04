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До конца года Латвия опубликует документы КГБ

Сейм Латвии
15:57 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Сейм Латвии принял закон о публикации до конца года документов КГБ.

Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.

Об этом сообщает портал Delfi.

Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудачной вербовки, а также оперативные дела КГБ и другие документы КГБ и его предшественников.

Центр документирования последствий тоталитаризма планируется поручить до 3 декабря передать документы Латвийского национального архива для публикации на сайте до 31 декабря 2018 года.

Из закона исключена норма о том, что документы КГБ после их научного изучения будут публично доступны в установленном Кабинетом министров объеме и порядке.

31 мая 2018 года Комиссия по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР подала в Кабинет Министров заключительный доклад о публикации документов КГБ. Комиссия составила график публикации этих документов на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.

Спецслужбы Латвии выступили против публикации документов КГБ в интернете, поскольку считают, что она может подорвать доверие к спецслужбам.

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Новости мира, КГБ, Латвия, РФ, Сейм Латвии.
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