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В Молдове 9 мая будут праздновать День Европы

Молдова
17:57 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Парламент Молдовы утвердил 9 мая Днем Европы, однако Игорь Додон отказался подписывать закон.

Парламент Молдовы повторно принял закон о внесении поправок в Трудовой кодекс, согласно которому 9 мая в республике наряду с Днем Победы будет праздноваться День Европы.

В апреле парламент внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавили пункт "9 мая - День Европы". Президент Игорь Додон отказался подписывать закон и вернул его в парламент.

55 из 101 депутата повторно проголосовали за принятие закона о праздновании 9 мая не только Дня Победы, но и Дня Европы. "Закон разработан в результате необходимости празднования Дня Европы, важного для республики Молдова как для страны - члена Совета Европы и как для государства, подписавшего соглашение об ассоциации с ЕС. Таким образом, 9 мая ежегодно будет отмечаться и День Европы", - говорится в преамбуле документа.

Согласно законодательству, после повторного голосования президент обязан промульгировать закон. Если он откажется это делать, Конституционный суд по запросу депутатов или правительства может временно отстранить президента от должности, чтобы указ подписал от его имени председатель парламента или премьер-министр.

На протяжении года парламент и правительство четыре раза прибегали к такой процедуре с целью подписания законов или назначения министров.

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Новости мира, День Европы, Молдова, Трудовой кодекс.
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