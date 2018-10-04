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Меркель с Нетаньяху обсуждала антисемитизм и память о Холокосте

Ангела Меркель и Беньямин Нетаньяху
19:13 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канцлер Германии встретилась премьер-министром Израиля: стороны обсудили исторические отношения и двустороннее сотрудничество.

Немецкий народ всегда будет помнить о преступлениях национал-социализма против евреев и будет нести эту ответственность.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху пресс-конференции в Иерусалиме в четверг, сообщает корреспондент.

"Мы всегда будем нести ответственность за преступления Холокоста", - заверила Меркель.

Ранее она побывала на мемориале жертвам Холокоста Яд ва-Шем, где она напомнила о "хрустальной ночи", случившейся в ноябре 1938 года.

Канцлер признала, что в настоящее время антисемитизм в различных формах все чаще поднимает голову, в том числе и в Германии. Параллельно межправительственным консультациям в вопросе торгово-экономического сотрудничества 3-4 октября в Израиле прошли первые консультации по вопросам антисемитизма.

Нетаньяху поблагодарил канцлера за твердую позицию по борьбе с антисемитизмом в ФРГ и в Европе в целом.

В ходе межправительственных консультаций под председательством премьеров стороны обсудили такие вопросы, как усиление сотрудничества в сфере развития технологии и инновации, защиты окружающей среды, кибербезопасности, а также взаимодействие с Африкой.

Нетаньяху отметил, что Израиль связывает с Германией "очень особая дружба", которая несет надежду всем народам мира.

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Новости мира, Ангела Меркель, Беньямин Нетаньяху, Германия, Израиль, ФРГ.
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