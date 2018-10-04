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Европарламент обсудит проблему Азовского моря

Азовское море
19:17 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: На пленарном заседании Европарламента, которое состоится 23 октября, обсудят ситуацию в Азовском море.

На заседании Европейского парламента 23 октября будет обсуждаться ситуация в Азовском море. Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"На пленарном заседании Европейского парламента будет обсуждаться ситуация в Азовском море 23 октября. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он. В течение нескольких месяцев Россия задерживает корабли, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина проводит переговоры со странами ЕС и США по поводу введения санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря. В Вашингтоне действия россиян назвали еще одним примером кремлевской кампании, направленной на дестабилизацию Украины. То, что происходит сегодня, эксперты уже прямо называют ползучей аннексией Азова.

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Новости мира, Азовское море, Европарламент, Евросоюз, Россия, Украина.
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