Европарламент обсудит проблему Азовского моря

На заседании Европейского парламента 23 октября будет обсуждаться ситуация в Азовском море. Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"На пленарном заседании Европейского парламента будет обсуждаться ситуация в Азовском море 23 октября. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он. В течение нескольких месяцев Россия задерживает корабли, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина проводит переговоры со странами ЕС и США по поводу введения санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря. В Вашингтоне действия россиян назвали еще одним примером кремлевской кампании, направленной на дестабилизацию Украины. То, что происходит сегодня, эксперты уже прямо называют ползучей аннексией Азова.