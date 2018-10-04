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В МИД Турции вызвали посла Саудовской Аравии

Турция
19:45 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Турецкий журналист пропал после посещения саудовского консульства, для выяснения обстоятельств посол Саудовской Аравии был вызван в турецкий МИД.

Посол Саудовской Аравии в Турции был вызван в министерство иностранных дел для консультации по поводу исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает телеканал NTV.

"Посол Саудовской Аравии в Анкаре Велид бин Абдулкерим аль-Хирейджи был приглашен в министерство иностранных дел. Посол Хирейджи встретился с заместителем министра иностранных дел Явузом Селимом Кираном, которого спросил относительно ситуации вокруг саудовского журналиста", - сообщает телеканал.

По информации Hurriyet Daily News, в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле заявили, что 4 октября журналист исчез после того, как покинул здание диппредставительства. Однако это противоречит словам невесты журналиста и турецких чиновников, утверждающих, что журналист остается в консульстве. Генеральный директор и главный редактор Al Arab Media Group Джамаль Хашогги, известный своими критическими статьями о руководстве Саудовской Аравии, не вернулся после посещения консульства этой страны в Стамбуле, куда пришел оформлять документы.

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Новости мира, Джамаль Хашогги, Журналист, МИД, Саудовская Аравия, Турция.
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