Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши

Несчастный случай, связанный с президентской колонной произошел в Освенциме. 9-летний мальчик на самокате врезался в кортеж президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rmf24. Авария произошла недалеко от полицейского участка.

Президентская колонна, проехав через Освенцим, замедлилась, когда увидела парня, который ехал на самокате через пешеходный переход. Когда колонна снова начала двигаться, второй мальчик на самокате врезался в третью машину колонны, после чего резко поднялся на ноги и начал убегать. Скорость машин, к счастью, была небольшая. Офицеры подошли к мальчику, который был шокирован, провели осмотр и вызвали скорую. Мальчика отвезли в районную больницу в Освенциме для осмотра.

Пресс-секретарь президента Польши сообщил, что "контакт ребенка с автомобилем был "очень деликатным". 9-летний мальчик после окончания медицинского осмотра спустя примерно час покинул больницу - родители забрали его домой. Президент А. Дуда сегодня планирует встретиться с ним.