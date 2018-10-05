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Эрдоган предложил спросить мнение граждан Турции о необходимости вступления в ЕС

Реджеп Тайип Эрдоган
01:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС.

Власти Турции могут обратиться к турецким гражданам, чтобы узнать их мнение относительно необходимости вступления страны в Европейский Союз, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы можем обратиться к 81 млн граждан и посмотреть, какое решение примет этот 81 млн человек", - сказал он, выступая в эфире турецкого телеканала ТРТ.

"Мы обсудим этот вопрос, если будет принято решение "за" (референдум - Ред.), то мы незамедлительно предпримем шаги", - цитирует его агентство "Анадолу".

Кроме того, турецкий лидер обвинил ЕС в затягивании процесса вступления его страны в состав объединения.

"Уже 2018 год, а они все еще заставляют нас ждать", - сказал он.

Турция подала заявку на вступление в Евросоюз в 1987 году, однако переговоры между сторонами по этому вопросу неоднократно заходили в тупик из-за разногласий между сторонами.

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Новости мира, ЕС, Реджеп Тайип Эрдоган, Референдум, Турция.
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