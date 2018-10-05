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Эстония готова передать свои кибермощности в распоряжение НАТО

Юри Луйк
05:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Эстония при необходимости готова передать НАТО свои кибермощности.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) заявил о готовности страны в случае необходимости передать свои кибермощности в распоряжение НАТО.

Выступая на встрече министров обороны стран Альянса, он подчеркнул, что "противники НАТО уже сейчас обладают значительными кибермощностями и, в случае кризиса, НАТО не должна попадать в ситуацию, когда системы союзников постоянно атакуют".

Высказывания Ю.Луйка привели в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

По словам министра, "государства-союзники должны быть готовы, развивая различные мощности, делить их с НАТО, этот же принцип касается и средств нападения".

"Эстония, развивая свои киберсилы, исходит максимально из интересов и потребностей НАТО", - подчеркнул он.

Как отметили в министерстве обороны, о готовности поделиться кибермощностями заявили также США, Великобритания, Нидерланды и Дания.

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Новости мира, Кибербезопасность, НАТО, Эстония, Юри Луйк.
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