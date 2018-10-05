Меркель: Мы должны побудить Палестину сесть за стол переговоров

Федеральное правительство Германии выступает за решение ближневосточного вопроса на основе принципа двух государств - Израиля и Палестины.

Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху пресс-конференции в Иерусалиме, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы должны побудить палестинскую сторону сесть за стол переговоров", - сказала Меркель.

В то же время она высказала озабоченность в связи с проводимой израильским руководством политикой поселений, которая, по ее убеждению, усложняет реализацию принципа "двух государств".

Нетаньяху со своей стороны заверил, что Израиль и арабские страны стали гораздо ближе, чем раньше, и эти новые отношения открывают большие надежды на мирное будущее. По его словам, постепенно нормализуются отношения, в том числе, и с палестинскими соседями.

Однако он подчеркнул при этом, что Израиль не пойдет на "невыполнимые условия" с палестинской стороны и что палестинцы должны изменить свое отношение к вопросу существования Израильского государства.