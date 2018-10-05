В Канаду пришла зима: выпало рекордное количество снега (Видео)

Ранний снегопад принес в канадскую провинцию Альберта более 30 см осадков. Снег в октябре для этой местности не редкость, однако не в таком количестве. В городе Калгари всего за день 2 октября выпало почти 30,5 см снега, что стало рекордом для этого месяца, сообщает The Washington Post. По всей провинции за несколько дней выпало до 45 снега. Такой снежный шторм привел к многочисленным пробкам и ДТП, общественный транспорт сбился с графика. Отмечается, что радовались вьюге только животные: собаки местных жителей и панды из зоопарка Калгари.