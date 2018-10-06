Эквадор продолжает предоставлять убежище Ассанжу

Решение властей Эквадора о предоставлении убежища основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел и миграции южноамериканской республики Хосе Валенсия в интервью, опубликованном в пятницу в местной газете El Universo, сообщает УНН.

"Его статус человека, получившего убежище, остается в силе", — сказал Х. Валенсия. Так дипломат прокомментировал публикации в прессе о том, что еще в прошлом году Д. Ассанж в письменном виде отказался от убежища в эквадорском посольстве. Как пояснил глава МИД страны, даже если этот факт имел место, статус основателя Wikileaks остается прежним. "Государство имеет суверенное право предоставлять убежище и отзывать соответствующее решение, это не зависит от чьего-либо запроса. Если кто-то просит лишить его убежища, это может произойти или нет, в зависимости от решения государства", — сказал Х. Валенсия.

В 2012 году Д. Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Д. Ассанж опасается, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые в Швеции обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.