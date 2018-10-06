Опасного мафиози арестовали в Италии

На Сицилии арестовали одного из самых разыскиваемых членов мафиозной группировки "Коза ностра". Об этом сообщает Европол.

"Ранним утром 1 октября итальянская государственная полиция при поддержке Европола, обнаружила и арестовала в сицилийской сельской местности недалеко от Виты (Италия), известного как В.М. подозреваемого, одного из самых высокопоставленных лиц, скрывавшихся от правосудия в Италии", - говорится в сообщении.

Преступник является сыном одного из авторитетов "Коза ностры". Он находился в розыске с 2016 года по подозрению в причастности к тройному убийству более 10 лет назад. Отмечается, что этот арест является пятым в рамках итальянского проекта "Eurosearch", целью которого является выявление и задержание опасных беглецов мафии в Европе.