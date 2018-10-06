Саудовское посольство в Анкаре могут обыскать

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд готов разрешить властям Турции провести обыск в саудовском посольстве в Анкаре, чтобы доказать, что пропавший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи не находится на его территории. Об этом он заявил в пятницу в интервью агентству Bloomberg, сообщает УНН.

"Помещение (посольства) является суверенной территорией, но мы позволим им (представителям турецких властей) войти, обыскать и делать все, что они хотят", — заявил принц Мухаммед бен Сальман. "Нам нечего скрывать", — добавил наследник престола.

2 октября журналист газеты The Washington Post, саудовский подданный Джамаль Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не пустили внутрь здания, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится журналист.

Посол Саудовской Аравии в Турции Валид Абдель Карим аль-Хариджи, вызванный в турецкий МИД, заявил, что не располагает информацией о местонахождении журналиста. Между тем, Туран Кышлакчы, председатель Турецкой ассоциации арабских СМИ, в которой состоит Д. Хашкаджи, заявил агентству Демирорен, что саудовская сторона занималась похищениями оппозиционеров в других странах. По его словам, такие инциденты имели место в Швейцарии, Великобритании и Франции.