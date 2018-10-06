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Юнкер: Ситуация на Балканах чревата войной
05:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Глава Еврокомиссии уверен, что перед балканскими государствами надо развернуть реальную перспективу вступления в ЕС, иначе возрастет угроза новой войны.

Реалистичные перспективы вступления западнобалканских государств в Евросоюз являются условием стабильности региона. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в пятницу, 5 октября, в ходе выступления перед австрийским парламентом, передает DW.com. Если члены ЕС не отнесутся серьезно к перспективе интеграции Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Македонии, Черногории и Косово, подобное отношение может вызвать новую войну, считает Ж.-К. Юнкер. В то же время балканским странам предстоит "долгий" путь к вступлению, отметил глава Еврокомиссии.

По его словам, предполагаемые будущие участники Европейского Союза добились прогресса, однако он "недостаточно ярко выражен". 2025 год, который Еврокомиссия ранее назвала вероятной датой вступления в ЕС Сербии и Черногории, является "самым ранним возможным" сроком, добавил Ж.-К. Юнкер. Он призвал Евросоюз "заняться" балканскими государствами и "помочь, где это необходимо". Однако до вступления потенциальные члены ЕС должны разрешить все пограничные конфликты друг с другом, подчеркнул глава Еврокомиссии.

Македония получила статус официального кандидата на вступление в Евросоюз в 2005 году, Албания – в 2014 году. Сербия и Черногория, с которыми переговоры о вступлении ведутся с 2014 и 2012 года соответственно, считаются наиболее вероятными кандидатами на прием в ЕС. В начале февраля Еврокомиссия представила план нового широкомасштабного расширения.

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Новости мира, Балканы, Война, Евросоюз, Жан-Клод Юнкер, Перспектива.
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