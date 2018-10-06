Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4562509-bolgarskaya-tserkov-vozderzhivaetsya-ot-obsuzhdeniya-avtokefalii-upts.html
Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ
Новости мира: На призыв патриарха Кирилла к переговорам православных церквей по поводу автокефалии УПЦ, Болгарская православная церковь дала уклончивый ответ.
Болгарская православная церковь отклонила призыв российского патриарха Кирилла к проведению переговоров по выходу Украинской православной церкви из-под влияния Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
В материале указано, что Патриарх Московский Кирилл обратился ко всем представителям православного мира с призывом к переговорам по ситуации с церковной жизнью в Украине.
"Однако Священный Синод Болгарской Церкви, его высший орган исполнительной власти, заявил, что письмо Кирилла будет передано на рассмотрение специальной комиссии", — говорится в сообщении. Как информирует агентство, это фактически является отказом от российского предложения.
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