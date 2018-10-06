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Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ

Болгарская православная церковь
06:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: На призыв патриарха Кирилла к переговорам православных церквей по поводу автокефалии УПЦ, Болгарская православная церковь дала уклончивый ответ.

Болгарская православная церковь отклонила призыв российского патриарха Кирилла к проведению переговоров по выходу Украинской православной церкви из-под влияния Москвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

В материале указано, что Патриарх Московский Кирилл обратился ко всем представителям православного мира с призывом к переговорам по ситуации с церковной жизнью в Украине.

"Однако Священный Синод Болгарской Церкви, его высший орган исполнительной власти, заявил, что письмо Кирилла будет передано на рассмотрение специальной комиссии", — говорится в сообщении. Как информирует агентство, это фактически является отказом от российского предложения.

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Новости мира, Автокефалия, Болгария, Православие, РПЦ, Томос, УПЦ.
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