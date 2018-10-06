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СМИ: Россия развращает британских подростков

Интернет-опасность
07:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению The Times, "интернет-тролли" из РФ принуждают британскую молодежь "срывать уроки" и пытаются "убедить во вреде ГМО".

Российские "интернет-тролли", связанные с Кремлем, ведут в соцсетях кампанию по дезинформации и пропаганде среди британских подростков. С таким утверждением выступила газета The Times, сообщает УНН.

"Британские подростки стали целью Кремля, который ведет тайную кампанию, цель которой — посеять раздор среди молодых жителей западных стран", — пишет издание. Оно ссылается на данные исследования, которое провели эксперты из США, проанализировавшие свыше 3 млн сообщений в Twitter.

По информации The Times, пропагандистская работа среди британской молодежи ведется с помощью тематических каналов в YouTube и сообщений в соцсетях, которые оставляют российские "тролли". Они выдают себя за западных подростков, увлекающихся книгами о Гарри Поттере, фильмами с Эммой Уотсон и поэзией Сильвии Плат, пишет газета.

Набрав достаточно подписчиков в Twitter с помощью сообщений на популярные среди подростков темы, тролли начинают "публиковать дезинформацию", которая, как утверждает The Times, среди прочего касается обстоятельств инцидента в Солсбери. С помощью "контролируемых Кремлем учетных записей" западных подростков пытаются убедить во вреде ГМО и прививок, а также заставить срывать уроки, устраивая "акции политического протеста", продолжает издание.

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Новости мира, The Times, Британия, Интернет, Кремль, Россия, Твиттер.
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