У знаменитого Ждуна появился друг с грустными глазами (Видео)

Нидерландский скульптор Магрит ван Брифорт, автор любимца соцсетей "Ждуна", представила свою новую работу. У существа, которое первыми увидели посетители выставки в Гааге - грустные глаза, большой нос, тучное морщинистое тело – то ли шарпея, то ли тюленя, – и вполне человеческие ноги. Имени существу пока не придумали. Художница попросила подписчиков изложить свои предложения в ее Инстаграме.