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ПАСЕ на осенней сессии обсудит вопрос о полномочиях национальных делегаций

ПАСЕ
14:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Парламентская Ассамблея Совета Европы на сессии 8-12 октября в Страсбурге обсудит поправки в регламент, которые ужесточат лишение права голоса нацделегаций.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе осенней сессии в Страсбурге, которая стартует 8 октября, обсудит поправки в регламент организации, усложняющие процедуру лишения права голоса национальных делегаций.

"На осенней сессии в Страсбурге 8-12 октября 2018 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит вопрос об укреплении процесса принятия решений в отношении полномочий национальных делегаций и голосования", - говорится в сообщении.

Речь идет о проекте резолюции, принятие которого позволит восстановить полноценное участие российской делегации в ПАСЕ. Ожидается, что доклад о внесении изменений в регламент организации будет заслушан 9 октября.

Ранее сообщалось, что подготовленные на рассмотрение Ассамблеи поправки не вводят запрет на лишение национальных делегаций их прав, в том числе права голоса, но несколько усложняют санкционирую процедуру. Например, оспорить полномочия делегации, согласно предлагаемым изменениям, можно будет не большинством голосов, как это предусмотрено в настоящее время, а двумя третями.

18 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором назвала политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования.

Снятие ограничительным мер с делегации Российской Федерации в ПАСЕ в обход резолюций будет означать признание Ассамблеей своей политической несостоятельности и вынудит украинский парламент пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ, заявила Рада.

"Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание Парламентской ассамблеей Совета Европы своей политической неспособности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы - верховенства права, демократии и прав человека, будет вынуждать Верховную Раду Украины и ее постоянную делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы осуществить полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей, и механизмов такого сотрудничества", - говорится в заявлении.

Литва в ПАСЕ призвала не возвращать российскую делегацию

Выступая с трибуны парламента, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев подчеркнул, что Россия не выполнила более 10 резолюций, которые были приняты Ассамблеей на протяжении последних 4 лет. "Россия прибегла к откровенному шантажу Совета Европы, прекратив свое финансирование, которое составляет 7%. К сожалению, все попытки договориться о том, чтобы все остальные страны компенсировали эти потери, не привели к результату. Поскольку у России есть очень мощный друг в лице генерального секретаря ПАСЕ Турбьорна Ягланда, который всеми силами пытается сделать так, чтобы Россия была возвращена", - заявил он.

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией в Украине. В 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

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Новости мира, Обсуждение, Осення сессия в Страсбурге, ПАСЕ, Регламент.
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